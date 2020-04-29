В Черняховске «Ситроен» врезался в световую опору: водитель травмирован

29 Апр 2020 2020-04-29T10:41:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 28 апреля. В Калининградской области зарегистрировано одно ДТП с пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на улице Дзержинского в Черняховске. 29-летняя водитель «Ситроена» при обгоне не справилась у исправлением и врезалась в световую опору.

В результате ДТП женщина получила травмы и была госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU