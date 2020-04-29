В Черняховске «Ситроен» врезался в световую опору: водитель травмирован
Авария произошла на улице Дзержинского
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Во вторник, 28 апреля. В Калининградской области зарегистрировано одно ДТП с пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла на улице Дзержинского в Черняховске. 29-летняя водитель «Ситроена» при обгоне не справилась у исправлением и врезалась в световую опору.
В результате ДТП женщина получила травмы и была госпитализирована.
ИСТОЧНИК KP.RU