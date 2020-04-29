В Калининградской области выявили 23 новых случая коронавируса

29 Апр 2020 2020-04-29T10:50:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининградской области за минувшие сутки выявлено 23 новых случая коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб за контролю за новой инфекцией.

Таким образом, число выявленных случаев заражения в регионе составило 326.

В России в сутки выявлен 5841 новый случай коронавируса. Всего в стране инфицировано 99399, умерло 972 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU