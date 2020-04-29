2020-04-29T10:50:50+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининградской области выявили 23 новых случая коронавируса

Число выявленных случаев заражения в регионе составило 326
Виктор Сергеев
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..Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Калининградской области за минувшие сутки выявлено 23 новых случая коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб за контролю за новой инфекцией.

Таким образом, число выявленных случаев заражения в регионе составило 326.

В России в сутки выявлен 5841 новый случай коронавируса. Всего в стране инфицировано 99399, умерло 972 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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