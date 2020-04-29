Оперштаб сообщил, как были выявлены новые случаи коронавируса в Калининграде

29 Апр 2020 2020-04-29T11:09:25+03:00

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В Калининградской области за сутки выявлено 23 новых случая коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В семи случаях коронавирус был выявлен у пациентов с пневмонией, в трех случая – у пациентов с ОРВИ. Также выявлено 13 случаев бессимптомного проявления коронавирусной инфекции при обследовании лиц, бывших в контакте с заболевшими.

«По каждому случаю проводятся противоэпидемические мероприятия, определяется круг контактых для организации медицинского наблюдения», - сообщили в оперштабе.

Общее число случаев возросло до 326. Выписано из стационара нарастающим итогом 73 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU