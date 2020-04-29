Оперштаб сообщил, как были выявлены новые случаи коронавируса в Калининграде
В Калининградской области за сутки выявлено 23 новых случая коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
В семи случаях коронавирус был выявлен у пациентов с пневмонией, в трех случая – у пациентов с ОРВИ. Также выявлено 13 случаев бессимптомного проявления коронавирусной инфекции при обследовании лиц, бывших в контакте с заболевшими.
«По каждому случаю проводятся противоэпидемические мероприятия, определяется круг контактых для организации медицинского наблюдения», - сообщили в оперштабе.
Общее число случаев возросло до 326. Выписано из стационара нарастающим итогом 73 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU