2020-04-29T11:45:13+03:00
Общество

В Гурьевске работник автомойки угнал автомобиль и попал в ДТП

Мужчина решил довезти до дома своего знакомого
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Гурьевске полицейские раскрыли угон автомобиля с автомойки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Горожанка оставила свою «Хонду» на автомойке на Калининградском шоссе и пошла в кафе. Когда женщина вернулась, машины уже не было.

Вскоре сотрудники полиции обнаружили машину на 10-м километре автодороги «ИльичевоСоколовка - Баевка» в кювете. За рулем находился пьяный 28-летний работник автомойки.

В ходе проверки выяснилось, что мужчина решил довезти до дома своего знакомого. По дороге он превысил скорость, не справился с управлением и наехал на металлическую опору и съехал в кювет.

Злоумышленника за отказ проходить медосвидетельствание арестовали на 10 суток. Также возбуждено уголовное дело за угон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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