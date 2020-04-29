В Гурьевске работник автомойки угнал автомобиль и попал в ДТП
В Гурьевске полицейские раскрыли угон автомобиля с автомойки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Горожанка оставила свою «Хонду» на автомойке на Калининградском шоссе и пошла в кафе. Когда женщина вернулась, машины уже не было.
Вскоре сотрудники полиции обнаружили машину на 10-м километре автодороги «Ильичево – Соколовка - Баевка» в кювете. За рулем находился пьяный 28-летний работник автомойки.
В ходе проверки выяснилось, что мужчина решил довезти до дома своего знакомого. По дороге он превысил скорость, не справился с управлением и наехал на металлическую опору и съехал в кювет.
Злоумышленника за отказ проходить медосвидетельствание арестовали на 10 суток. Также возбуждено уголовное дело за угон.
ИСТОЧНИК KP.RU