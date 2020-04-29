2020-04-29T12:24:45+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки в Калининградской области на COVID-19 обследовали 679 человек

Всего в области на 29 апреля подтверждено 326 случаев коронавирусной инфекции
Виктор Сергеев
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..Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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По состоянию на среду, 29 апреля, в Калининградской области на COVID-19 обследовали 17130 человек. Это на 679 человек больше, чем днем ранее, сообщает региональный оперативный штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

За сутки под медицинское наблюдение из-за коронавируса взяли 89 человек, всего под наблюдением находятся 2172 жителя региона, в том числе, 163 человека в условиях обсерватора.

Всего в области на 29 апреля подтверждено 326 случаев коронавирусной инфекции, три человека скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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