За сутки в Калининградской области на COVID-19 обследовали 679 человек

29 Апр 2020 2020-04-29T12:24:45+03:00

Всего в области на 29 апреля подтверждено 326 случаев коронавирусной инфекции

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По состоянию на среду, 29 апреля, в Калининградской области на COVID-19 обследовали 17130 человек. Это на 679 человек больше, чем днем ранее, сообщает региональный оперативный штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

За сутки под медицинское наблюдение из-за коронавируса взяли 89 человек, всего под наблюдением находятся 2172 жителя региона, в том числе, 163 человека в условиях обсерватора.

Всего в области на 29 апреля подтверждено 326 случаев коронавирусной инфекции, три человека скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU