«Продам место в очереди»: Тысячи калининградцев поспешили в строительные магазины в первый день работы

29 Апр 2020 2020-04-29T12:41:40+03:00

В магазины пускают не всех желающих, люди ожидают на улице

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В Калининградской области в среду, 29 апреля, заработали непродовольственные магазины в отдельно стоящих зданиях. В результате с утра перед входами в строительные магазины образовались огромные очереди, сообщают очевидцы в социальных сетях.

С утра большое количество покупателей пришло в «Бауцентры» на улице Согласия и Дзержинского в Калининграде.

«Очередь, как в аэропорту на досмотр. На Сельме пускают по 140 человек на весь магазин. Очередь на улице человек 100. Остальные внутри. Не советую ехать сюда в ближайшие дни без острой необходимости, будет аншлаг», - написал один из очевидцев.

В социальных сетях уже появились объявления из серии «продам место в очереди».

ИСТОЧНИК KP.RU