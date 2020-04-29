2020-04-29T12:41:40+03:00
Общество

«Продам место в очереди»: Тысячи калининградцев поспешили в строительные магазины в первый день работы

В магазины пускают не всех желающих, люди ожидают на улице
Виктор Сергеев
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Андрей ИвановАндрей ИвановФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В Калининградской области в среду, 29 апреля, заработали непродовольственные магазины в отдельно стоящих зданиях. В результате с утра перед входами в строительные магазины образовались огромные очереди, сообщают очевидцы в социальных сетях.

С утра большое количество покупателей пришло в «Бауцентры» на улице Согласия и Дзержинского в Калининграде.

«Очередь, как в аэропорту на досмотр. На Сельме пускают по 140 человек на весь магазин. Очередь на улице человек 100. Остальные внутри. Не советую ехать сюда в ближайшие дни без острой необходимости, будет аншлаг», - написал один из очевидцев.

В социальных сетях уже появились объявления из серии «продам место в очереди».

ИСТОЧНИК KP.RU

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