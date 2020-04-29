2020-04-29T13:13:19+03:00
Общество

В Зеленоградске двое братьев занимались продажей амфетамина

Братьям грозит до 15 лет лишения свободы
Виктор Сергеев
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В Зеленоградске полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Ранее судимые 22-летний и 23-летний братья приобретали в интернете наркотики и продавали их на территории муниципалитета. В ходе обыска у них изъяли амфетамин.

На задержанных завели уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере». Братьям грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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