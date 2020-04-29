Калининградский уголовник метнул нож в полицейского

29 Апр 2020 2020-04-29T14:09:53+03:00

Жителю города Светлый не понравилось, что в его разборки с женой решили вмешаться правоохранители

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Днем 27 апреля в городе Светлый местный 37-летний житель улицы Горького решил маленько поучить зарвавшуюся, по мнению главы семейства, супругу. Учил, понятное дело, кулаками. И кончилось это тем, что в квартиру постучались прибывшие по вызову участковый уполномоченный полиции и оперативник отделения угрозыска Светловского ОМВД.

При виде правоохранителей хозяин жилища пришел в настоящее исступление. Сначала полоснул кухонным ножом себя (впрочем, явно жалеючи), а затем метнул клинок в одного из полицейских. В ответ тут же получил пулю – к счастью для поножовщика, из травматического пистолета. Только после этого неоднократно судимого за совершение преступлений против жизни и здоровья светловчанина удалось, наконец, задержать.

- На допросе гражданин дал признательные показания, ему предъявлено обвинение в применении насилия в отношении представителя власти, - сообщили в региональном Управлении СКР. - Сегодня, 29 апреля Светловским городским судом будет рассмотрено ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Если уголовнику сильно не повезет, он может опять загреметь за решетку на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU