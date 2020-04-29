В Калининградской области 125 молодых семей получат деньги на улучшение жилищных условий

29 Апр 2020 2020-04-29T13:46:08+03:00

На этой рабочей неделе как минимум 25% от заявленного количества семей получат свидетельства на выплату

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В этом году в Калининградской области 125 молодых семей получат выплату на улучшение жилищных условий. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По условиям госпрограммы претендовать на получение выплат могут граждане в возрасте до 35 лет, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий и обладающие доходом, который позволяет частично оплатить приобретаемое жилье.

«Принимая во внимание социальную значимость мероприятия, объем средств областного бюджета был увеличен по сравнению с прошлым годом с 34 до 41 млн рублей. Софинансирование из федерального бюджета в текущем году составило 10,4 миллиона рублей», - отметили в пресс-службе правительства

На этой рабочей неделе как минимум 25% от заявленного количества семей получат свидетельства. Оставшаяся часть планируется к выдаче молодым семьям не позднее 20 мая.

Использовать средства на улучшение жилищных условий молодые семьи смогут в течение семи месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU