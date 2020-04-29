В Калининградской области увеличат посевную площадь овощей открытого грунта
В Калининградской области в этом году планируется увеличить площади овощей открытого грунта на 7% - до 1 109 гектаров и сохранить посевную площадь картофеля на прошлогоднем уровне в 2 325 гектаров. Это делается для поддержания уровня продовольственной безопасности региона, сообщает пресс-служба областного министерства сельского хозяйства.
Сейчас аграрии уже посеяли овощи на площади около 300 гектаров, а также высадили более 830 гектаров картофеля.
Больше всего картофеля будет высажено в Гурьевском городском округе – более 710 гектаров. Также традиционно в числе ключевых производителей картофеля в области – Багратионовский (258 гектаров), Гвардейский (382 гектара) и Славский (535 гектаров) городские округа.
Сейчас в регионе продолжается сев яровых культур. Его планируется провести на 86 тысячах гектаров. На сегодняшний день уровень выполнения плана составляет 66%.
ИСТОЧНИК KP.RU