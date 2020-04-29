В Калининградской области увеличат посевную площадь овощей открытого грунта

29 Апр 2020 2020-04-29T14:28:35+03:00

Сейчас аграрии уже посеяли овощи на площади около 300 гектаров

Изменить размер текста: A A

В Калининградской области в этом году планируется увеличить площади овощей открытого грунта на 7% - до 1 109 гектаров и сохранить посевную площадь картофеля на прошлогоднем уровне в 2 325 гектаров. Это делается для поддержания уровня продовольственной безопасности региона, сообщает пресс-служба областного министерства сельского хозяйства.

Сейчас аграрии уже посеяли овощи на площади около 300 гектаров, а также высадили более 830 гектаров картофеля.

Больше всего картофеля будет высажено в Гурьевском городском округе – более 710 гектаров. Также традиционно в числе ключевых производителей картофеля в области – Багратионовский (258 гектаров), Гвардейский (382 гектара) и Славский (535 гектаров) городские округа.

Сейчас в регионе продолжается сев яровых культур. Его планируется провести на 86 тысячах гектаров. На сегодняшний день уровень выполнения плана составляет 66%.

ИСТОЧНИК KP.RU