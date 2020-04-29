2020-04-29T14:28:35+03:00
Общество

В Калининградской области увеличат посевную площадь овощей открытого грунта

Сейчас аграрии уже посеяли овощи на площади около 300 гектаров
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Калининградской области в этом году планируется увеличить площади овощей открытого грунта на 7% - до 1 109 гектаров и сохранить посевную площадь картофеля на прошлогоднем уровне в 2 325 гектаров. Это делается для поддержания уровня продовольственной безопасности региона, сообщает пресс-служба областного министерства сельского хозяйства.

Сейчас аграрии уже посеяли овощи на площади около 300 гектаров, а также высадили более 830 гектаров картофеля.

Больше всего картофеля будет высажено в Гурьевском городском округе – более 710 гектаров. Также традиционно в числе ключевых производителей картофеля в области – Багратионовский (258 гектаров), Гвардейский (382 гектара) и Славский (535 гектаров) городские округа.

Сейчас в регионе продолжается сев яровых культур. Его планируется провести на 86 тысячах гектаров. На сегодняшний день уровень выполнения плана составляет 66%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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