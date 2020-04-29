В Зеленоградске установят скульптуру «Бегущая по волнам»

29 Апр 2020 2020-04-29T14:43:39+03:00

Бронзовая фигура появится на пересечении улиц Ленина и Железнодорожной

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В Зеленоградске готовятся установить очередную скульптуру. Называться она будет «Бегущая по волнам». Власти Зеленоградска уже согласовали миниатюрную копию скульптуры в масштабе 1:10.

В окончательном варианте фигура будет выполнена из бронзы и установлена на пересечении улиц Ленина и Железнодорожной.

«Следующим этапом станет создание полноценной скульптуры в масштабе 1:1 из глины и согласованием мелких деталей черт лица. После чего будет отлита окончательная форма скульптуры», - отметили в местной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU