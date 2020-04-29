2020-04-29T14:54:49+03:00
Общество

В Калининграде приведут в порядок 19 контейнерных площадок ТБО

Все работы планируется завершить во втором квартале
Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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В этом году в Калининграде планируется привести в нормативное состояние 19 мест накопления твердых бытовых отходов. Об этом сообщает пресс-служба гроодской администрации.

Новые мусорные контейнеры установят на ул. Земельной,27, Согласия, 6, 12, 28. Также будут обустроены еще 15 площадок на следующих улицах:

- Кремлёвская,7;

- Лаптевых, 28;

- Одесская, 33;

- Бабаева, 31;

- Парусная, 29;

- Ялтинская, 72;

- Шевченко, 1-3;

- 1-я Алтайская 21;

- Ижорская 11;

- Карташева пер., 12;

- Карташева, 4;

- Карташева, 30;

- Советский пр-т, 105;

- Косогорная, 1;

- Аральская, 18;

Все работы планируется завершить во втором квартале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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