В Калининграде приведут в порядок 19 контейнерных площадок ТБО
В этом году в Калининграде планируется привести в нормативное состояние 19 мест накопления твердых бытовых отходов. Об этом сообщает пресс-служба гроодской администрации.
Новые мусорные контейнеры установят на ул. Земельной,27, Согласия, 6, 12, 28. Также будут обустроены еще 15 площадок на следующих улицах:
- Кремлёвская,7;
- Лаптевых, 28;
- Одесская, 33;
- Бабаева, 31;
- Парусная, 29;
- Ялтинская, 72;
- Шевченко, 1-3;
- 1-я Алтайская 21;
- Ижорская 11;
- Карташева пер., 12;
- Карташева, 4;
- Карташева, 30;
- Советский пр-т, 105;
- Косогорная, 1;
- Аральская, 18;
Все работы планируется завершить во втором квартале.
ИСТОЧНИК KP.RU