2020-04-29T15:00:55+03:00
Общество

Росгвардейцы задержали калининградца, объявленного в розыск за неуплату алиментов

Мужчину передали сотрудникам полиции
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области
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В Калининграде сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, который находился в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Рогсвардии.

Росгвардейцы находились на маршруте патрулирования и обратили внимание на мужчину, подходящего под описание гражданина, находящегося в федеральном розыске. Их предположения подтвердились – 42-летний горожанин скрывался от сотрудников УФСИН, а в розыск его объявили за неуплату алиментов.

Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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