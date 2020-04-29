Росгвардейцы задержали калининградца, объявленного в розыск за неуплату алиментов

29 Апр 2020 2020-04-29T15:00:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, который находился в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Рогсвардии.

Росгвардейцы находились на маршруте патрулирования и обратили внимание на мужчину, подходящего под описание гражданина, находящегося в федеральном розыске. Их предположения подтвердились – 42-летний горожанин скрывался от сотрудников УФСИН, а в розыск его объявили за неуплату алиментов.

Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU