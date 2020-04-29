Росгвардейцы задержали калининградца, объявленного в розыск за неуплату алиментов
Мужчину передали сотрудникам полиции
.Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области
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В Калининграде сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, который находился в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Рогсвардии.
Росгвардейцы находились на маршруте патрулирования и обратили внимание на мужчину, подходящего под описание гражданина, находящегося в федеральном розыске. Их предположения подтвердились – 42-летний горожанин скрывался от сотрудников УФСИН, а в розыск его объявили за неуплату алиментов.
Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
ИСТОЧНИК KP.RU