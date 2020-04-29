2020-04-29T15:07:06+03:00
Общество

Жителя Советска будут судить за дачу взятки инспектору ГИБДД

В сентябре прошлого года пьяного 37-летнего водителя остановили автоинспекторы
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Советске завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который обвиняется в даче взятки сотруднику полиции. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК по Калининградской области.

В сентябре прошлого года пьяного 37-летнего водителя остановили инспекторы ГИБДД. Мужчина решил «договориться» и положил на консоль в автомобиле ДПС 85 тыс. рублей в качестве взятки.

Автоинспектор отказался от взятки и вызвал на место следственно-оперативную группу. Водитель вину признал. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Калининградским медикам дадут сертификаты на бесплатное посещение театров и музеев
Жителя Советска будут судить за дачу взятки инспектору ГИБДД
Росгвардейцы задержали калининградца, объявленного в розыск за неуплату алиментов
В Калининграде приведут в порядок 19 контейнерных площадок ТБО
В Зеленоградске установят скульптуру «Бегущая по волнам»
В Калининградской области увеличат посевную площадь овощей открытого грунта
В Калининградской области 125 молодых семей получат деньги на улучшение жилищных условий
Калининградский уголовник метнул нож в полицейского
В Зеленоградске двое братьев занимались продажей амфетамина
«Продам место в очереди»: Тысячи калининградцев поспешили в строительные магазины в первый день работы
За сутки в Калининградской области на COVID-19 обследовали 679 человек
В Гурьевске работник автомойки угнал автомобиль и попал в ДТП