Жителя Советска будут судить за дачу взятки инспектору ГИБДД
В Советске завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который обвиняется в даче взятки сотруднику полиции. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК по Калининградской области.
В сентябре прошлого года пьяного 37-летнего водителя остановили инспекторы ГИБДД. Мужчина решил «договориться» и положил на консоль в автомобиле ДПС 85 тыс. рублей в качестве взятки.
Автоинспектор отказался от взятки и вызвал на место следственно-оперативную группу. Водитель вину признал. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU