Жителя Советска будут судить за дачу взятки инспектору ГИБДД

29 Апр 2020 2020-04-29T15:07:06+03:00

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В Советске завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который обвиняется в даче взятки сотруднику полиции. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК по Калининградской области.

В сентябре прошлого года пьяного 37-летнего водителя остановили инспекторы ГИБДД. Мужчина решил «договориться» и положил на консоль в автомобиле ДПС 85 тыс. рублей в качестве взятки.

Автоинспектор отказался от взятки и вызвал на место следственно-оперативную группу. Водитель вину признал. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU