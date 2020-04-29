2020-04-29T16:45:01+03:00
Звезды

Калининградским медикам дадут сертификаты на бесплатное посещение театров и музеев

Сертификат дает право на получение билетов для двух персон
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Калининградским медикам выделят сертификаты на бесплатное посещение музеев и театров после окончания эпидемии коронавируса. Об этом сообщается на странице министерства культуры и туризма в «Фейсбук».

Медработники смогут бесплатно посетить театры, музеи и концертные площадки после снятия ограничений. Сертификат дает право на получение билетов для двух персон.

«Всего в акции приняли участие 14 учреждений культуры, в том числе Кафедральный собор, зоопарк, театр эстрады «Янтарь-холл», морской выставочный центр Музея Мирового океана в Светлогорске и другие. Полный список учреждений указан на сайте spasibovam39.ru», - сообщили в министерстве.

Для посещения музеев, Кафедрального собора и зоопарка достаточно обменять сертификат на билеты в кассе учреждения. Для посещения концертов и спектаклей нужно заранее выбрать мероприятие на сайте spasibovam39.ru. Электронные билеты придут на почту. Сделать это можно будет после возобновления работы учреждений культуры.

Сертификаты будут направлены в медицинские учреждения области для вручения сотрудникам. Воспользоваться предложением можно будет до конца 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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