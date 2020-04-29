2020-04-29T17:05:40+03:00
Общество

УГИБДД опубликовало график работы МРЭО в праздничные дни

Виктор Сергеев
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..Фото: Госавтоинспекция Калининградской области
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Региональное управление ГИБДД опубликовало график работы межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела на праздничные дни

2, 6, 7, 8 мая 2020г. МРЭО осуществляет прием экзаменов, выдачу водительских удостоверений только по предварительной записи через единый портал государственных и муниципальных услуг WWW.GOSUSLUGI.RU

Выходные дни-1,3,4,5,9,10,11 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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