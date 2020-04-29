В правительстве сообщили, когда откроются детские лагеря в Калининградской области

29 Апр 2020 2020-04-29T17:28:50+03:00

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В Калининградской области детский отдых в лагерях начнется, скорее всего, не раньше 1 июля. Об этом заявил вице-премьер Илья Баринов. По его словам, готовность центров отдыха должна быть высокой уже к началу лета, чтобы своевременно развернуть работу

«Мы видим, как ежедневно меняется ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции. Поэтому принято совместное решение о переносе старта летней оздоровительной кампании. Необходимо проработать вопрос сокращения длительности смен, чтобы большее число детей смогли отдохнуть после тяжелого учебного года».

При этом, как отметил вице-премьер, все учреждения должны провести работу с родителями юных калининградцев по возврату денег за приобретенные путевки на первую смену или пролонгированию действия покупки на период всей летней кампании.

ИСТОЧНИК KP.RU