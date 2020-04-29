В Калининграде учительница поговорила с мошенниками и лишилась 150 тыс рублей

29 Апр 2020 2020-04-29T18:43:22+03:00

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В Калининграде четверо жителей стали жертвами телефонных мошенников. Об этом «Комсомолке» сообщила начальник пресс-службы регионального управления МВД Светлана Поставничая.

Так, жертвой обманщиков стала 60-летняя учительница одной из школ. Ей позвонил с «московского» номера мошенник, представился сотрудником службы безопасности банка и рассказал,, что неизвестные пытаются снять деньги с ее счета.Напуганная калининградка сообщила мнимому служащему данные своей банковской карты, а также код подтверждения операции, который пришел ей от банка в СМС-сообщении. Заполучив эту информацию звонивший злоумышленник сам снял со счета женщины 150 тысяч рублей.

Похожие случаи произошли с 65-ти и 81-летней пенсионерками, лишившимися 47 и 38 тысяч рублей со своих банковских карт соответственно.

49-летнюю домохозяйку из Калининграда мошенники убедили установить на смартфон приложение, позволяющее удаленно им управлять. Получив доступ к телефону, они завладели данными банковского счета и сняли с него 35 тысяч рублей.

А 61-летняя жительница Калининграда наоборот проигнорировала тревожные СМС-сообщения от своего банка. Женщине пришло оповещение о том, что к ее онлайн кабинету пытаются подключиться с неизвестного ранее устройства. Калининградка не обратила на это внимание и не перезвонила в свой банк. Через некоторое время выяснилось, что ее счёт закрыт, с него пропало 352 тысячи рублей.

Как установили полицейские, женщина стала жертвой, так называемого, «фишингового» сайта, который создан мошенниками для кражи конфиденциальной информации и при этом имеет схожий адрес с настоящим сайтом банка, а также идентичный с ним дизайн. Потерпевшая ранее пыталась зайти в свой личный кабинет, однако по невнимательности перепутала адреса в адресной строке браузера и зашла на сайт мошенников. В появившейся форме заполнения она ввела данные своего банковского счёта, тем самым сообщив мошенникам конфиденциальную информацию.

Сотрудники полиции разыскивают злоумышленников, возбуждены уголовные дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU