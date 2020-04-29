В Неманском районе полицейские задержали браконьера с рыбой и сетями
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье
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В Неманском районе полицейские задержали браконьера. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Ночью инспекторы ГИБДД остановили ВАЗ, за рулем которого находился 43-летний местный житель. В багажнике автомобиля автоинспекторы обнаружили три рыболовные сети и 40 экземпляров рыбы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Браконьеру грозит штраф до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы а срок до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU