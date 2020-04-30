2020-04-30T10:21:09+03:00
Общество

В Зеленоградске установят четыре общественных туалета

Ознакомиться с проектами можно на сайте администрации муниципалитета
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Администрация Зеленоградска
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В этом году в черте города Зеленоградска заработают 4 общественных туалета. Об этом сообщает администрация Зеленоградска – на сайте опубликованы проектные решения.

«Один туалет установлен рядом с новыми торговыми павильонами, расположенными в отремонтированном в 2019 году здании пакгауза, второй на рынке города Зеленоградска», - сообщают в администрации, отмечая, что оба туалета уже построены, заканчиваются отделочные работы.

Третий туалет появится возле парковки у многофункционального центра госуслуг. Четвертый – рядом с остановкой на привокзальной площади.

Будут ли туалеты платными - в администрации не уточнили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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