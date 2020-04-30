Промсвязьбанк в Калининграде выдал первую ипотеку по ставке 6%
В дополнение к государственным субсидиям ПСБ снизил ставку по программе до 6% годовых. Оформить заявку на кредит по сниженной ставке можно до 15 мая 2020 года. ставка, оформленная в этот период, будет действительна на весь период действия кредита.
Размер первоначального взноса по программе составляет от 20% до 80%, срок кредитования - от 3 до 20 лет. Максимальная сумма займа в Калининграде и Калининградской области не должна превышать 3 млн рублей. Минимальная сумма кредита 500 тыс.
«Являясь одним из лидеров рынка ипотечного кредитования, ПСБ поддерживает строительную отрасль и население региона. Банк в кратчайшие сроки начал выдавать кредиты по еще более низкой ставке, чем предусматривает госпрограмма. Новый кредит доступен большинству калининградцев, поскольку нет ограничения по месту приобретения недвижимости, по составу семьи и количеству детей, а также не обязательно относиться к льготной категории граждан. Первая сделка в Калининграде под 6% прошла совместно с нашим партнером СК «Модуль-Стройград». Благодаря слаженной и оперативной работе, клиент в кратчайшие сроки стал обладателем недвижимости», – прокомментировал первую сделку региональный директор ПСБ в Калининграде Андрей Кохан.
Объем ипотечного портфеля ПСБ в Калининграде за первый квартал 2020 года вырос на 30%. На кредитование новостроек приходится четверть выдач ипотечных кредитов в Калининградском офисе ПСБ.
ПАО Промсвязьбанк. Реклама
ИСТОЧНИК KP.RU