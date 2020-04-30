Мэрия Калининграда: Прием детей в детсад после карантина «растянется» на пару дней

30 Апр 2020 2020-04-30T10:29:37+03:00

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После послаблений режима самоизоляции приём детей в дошкольные учреждения, скорее всего, «растянется» на пару дней, так как есть необходимость медицинского осмотра каждого ребёнка после длительного перерыва в посещении. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Чтобы не создавать очереди в поликлиниках, эту работу медики смогут проводить непосредственно в дошкольных учреждениях, сейчас мы ведём переговоры об этом с региональным минздравом», - сообщили в мэрии Калининграда.

В мэрии добавили, что на следующей неделе будет принято решение о том, как именно организовать возвращение воспитанников, чтобы оно не доставило много неудобств как родителям, так и персоналу детсадов.

Напомним, работу детских садов в Калининграде планируют возобновить с 12 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU