2020-04-30T10:29:37+03:00
Общество

Мэрия Калининграда: Прием детей в детсад после карантина «растянется» на пару дней

Необходимо будет провести медицинский осмотр каждого ребенка
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

После послаблений режима самоизоляции приём детей в дошкольные учреждения, скорее всего, «растянется» на пару дней, так как есть необходимость медицинского осмотра каждого ребёнка после длительного перерыва в посещении. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Чтобы не создавать очереди в поликлиниках, эту работу медики смогут проводить непосредственно в дошкольных учреждениях, сейчас мы ведём переговоры об этом с региональным минздравом», - сообщили в мэрии Калининграда.

В мэрии добавили, что на следующей неделе будет принято решение о том, как именно организовать возвращение воспитанников, чтобы оно не доставило много неудобств как родителям, так и персоналу детсадов.

Напомним, работу детских садов в Калининграде планируют возобновить с 12 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Калининградский минздрав опубликовал график работы больниц в выходные и праздничные дни
Трое калининградцев попались на организации «резиновых квартир»
В Калининграде управляющую компанию оштрафовали на 250 тыс за невыполненный ремонт дома
В Калининграде запретят остановку транспорта на двух улицах
Оперштаб сообщил подробности по новым случаям коронавируса в Калининграде
В Калининграде два человека умерли от коронавируса
В Калининграде пройдут массовые проверки водителей на трезвость
В Калининграде установили более 40 новых камер «Безопасного города»
Власти рассказали о новом формате акции «Бессмертный полк» в Калининграде
В Калининграде подростки пытались украсть из магазина платежный терминал
Из-за коронавируса «Крузенштерн» прервал кругосветное плавание и возвращается в Калининград