2020-04-30T10:40:20+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининградской области за сутки выявлено 32 новых случая коронавируса

Виктор Сергеев
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..Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Калининградской области за минувшие сутки выявлено 32 новых случая коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего в области с начала пандемии число заболевших составляет 358 человек.

За последние сутки в России подтверждено 7099 случаев новой коронавирусной инфекции в 85 регионах, из них 2829 (39,9%) выявлены активно у контактных лиц и не имели клинических проявлений болезни. При этом выписано по выздоровлению 1333 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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