В Калининградской области за сутки выявлено 32 новых случая коронавируса
.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Калининградской области за минувшие сутки выявлено 32 новых случая коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.
Всего в области с начала пандемии число заболевших составляет 358 человек.
За последние сутки в России подтверждено 7099 случаев новой коронавирусной инфекции в 85 регионах, из них 2829 (39,9%) выявлены активно у контактных лиц и не имели клинических проявлений болезни. При этом выписано по выздоровлению 1333 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU