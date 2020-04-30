Из-за коронавируса «Крузенштерн» прервал кругосветное плавание и возвращается в Калининград

30 Апр 2020 2020-04-30T11:22:52+03:00

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Парусник «Крузенштерн» прервал кругосветное плавание, изменив его маршрут, и возвращается в порт приписки Калининград.

- «Крузенштерн» исключил некоторые иностранные и российские порты, которые были запланированы к посещению по мероприятиям, посвященным 75-й годовщине Победы. Судно возвращается в Калининграде без подмены курсантов. Те ребята и команда, которые находятся на борту уже два месяца, они здоровы и стерильны. На борт новых никого мы не брали, с борта никого не выпускали. Здоровыми и стерильными они должны вернуться в Калининград. Это одна из главных целей, - сказал «Комсомолке» Владимир Волкогон, ректор Калининградского государственного технического университета, которому принадлежит «Крузенштерн».

В Калининград парусник планирует вернуться 1-3 июня, а не 3 сентября, как было по прежнему графику.

По словам ректора, барк должен был 11 мая зайти в Севастополь. Следом должны были состояться заходы в Сочи, Тунис, Бордо, Брест, Росток, Амстердам. Морские фестивали и праздники с участием парусников в этих портах официально отменены из-за угрозы коронавируса.

В четверг 30 апреля «Крузенштерн» должен пройти Босфор. Далее – 30 суток пути до Калининграда.

Владимир Волкогон отметил, что по прибытию в порт Калининград руководство будет действовать согласно указаниям и предписаниям Роспотребнадзора. Вероятно, членов экипажа и практикантов ждет карантин и в течение двух недель они останутся на борту судна.

ИСТОЧНИК KP.RU