В Калининграде подростки пытались украсть из магазина платежный терминал

30 Апр 2020 2020-04-30T11:28:49+03:00

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В Калининграде полицейские задержали двоих подростков за серию краж из торговых точек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В ночь на 24 апреля 16-ти и 17-ти летние подростки проникли с магазин на ул. Согласия и пытались похитить из фойе платежный терминал. Однако у них не получилось, так как терминал был прикручен к полу.

Спустя сутки подростки проникли в магазин на улице Зеленой, похитив алкогольные напитки и сигареты.

На задержанных завели уголовное дело по статье «Кража». Также собранные в результате проверки материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU