Власти рассказали о новом формате акции «Бессмертный полк» в Калининграде
В этом году в Калининградской области акция «Бессмертный полк» пройдет в режиме видеотрансляции из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
В акции может принять участие любой житель региона и рассказать о своих родственниках-участниках Великой Отечественной войны.
Чтобы присоединиться к онлайн-шествию 9 Мая, можно уже сегодня отправлять заявку. Нужно зайти на сайт «Бессмертный полк России», загрузить фотографию своего героя и заполнить анкету об этом человеке. На указанную почту придёт уведомление о времени показа вашего родственника в шествии.
«Мы чтим и бережно храним память о подвиге наших героев. Расскажите о своем герое и примите участие в шествии Бессмертного полка онлайн», – сообщили организаторы акции.
Виртуальное шествие будет транслироваться на телеканалах, в интернете и на медиаэкранах.
ИСТОЧНИК KP.RU