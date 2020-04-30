2020-04-30T11:50:48+03:00
Общество

Власти рассказали о новом формате акции «Бессмертный полк» в Калининграде

Акция пройдет в режиме видеотрансляции
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Виктор Буздин
Изменить размер текста:

В этом году в Калининградской области акция «Бессмертный полк» пройдет в режиме видеотрансляции из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В акции может принять участие любой житель региона и рассказать о своих родственниках-участниках Великой Отечественной войны.

Чтобы присоединиться к онлайн-шествию 9 Мая, можно уже сегодня отправлять заявку. Нужно зайти на сайт «Бессмертный полк России», загрузить фотографию своего героя и заполнить анкету об этом человеке. На указанную почту придёт уведомление о времени показа вашего родственника в шествии.

«Мы чтим и бережно храним память о подвиге наших героев. Расскажите о своем герое и примите участие в шествии Бессмертного полка онлайн», – сообщили организаторы акции.

Виртуальное шествие будет транслироваться на телеканалах, в интернете и на медиаэкранах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Калининградский минздрав опубликовал график работы больниц в выходные и праздничные дни
Трое калининградцев попались на организации «резиновых квартир»
В Калининграде управляющую компанию оштрафовали на 250 тыс за невыполненный ремонт дома
В Калининграде запретят остановку транспорта на двух улицах
Оперштаб сообщил подробности по новым случаям коронавируса в Калининграде
В Калининграде два человека умерли от коронавируса
В Калининграде пройдут массовые проверки водителей на трезвость
В Калининграде установили более 40 новых камер «Безопасного города»
Власти рассказали о новом формате акции «Бессмертный полк» в Калининграде
В Калининграде подростки пытались украсть из магазина платежный терминал
Из-за коронавируса «Крузенштерн» прервал кругосветное плавание и возвращается в Калининград