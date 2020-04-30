Власти рассказали о новом формате акции «Бессмертный полк» в Калининграде

30 Апр 2020 2020-04-30T11:50:48+03:00

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В этом году в Калининградской области акция «Бессмертный полк» пройдет в режиме видеотрансляции из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В акции может принять участие любой житель региона и рассказать о своих родственниках-участниках Великой Отечественной войны.

Чтобы присоединиться к онлайн-шествию 9 Мая, можно уже сегодня отправлять заявку. Нужно зайти на сайт «Бессмертный полк России», загрузить фотографию своего героя и заполнить анкету об этом человеке. На указанную почту придёт уведомление о времени показа вашего родственника в шествии.

«Мы чтим и бережно храним память о подвиге наших героев. Расскажите о своем герое и примите участие в шествии Бессмертного полка онлайн», – сообщили организаторы акции.

Виртуальное шествие будет транслироваться на телеканалах, в интернете и на медиаэкранах.

ИСТОЧНИК KP.RU