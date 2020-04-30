2020-04-30T12:07:31+03:00
Общество

В Калининграде установили более 40 новых камер «Безопасного города»

Угол обзора и места расположения видеокамер выбираются по согласованию с правоохранительными органами
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде с начала года установлено и подключено более 40 новых камер системы «Безопасный город». Об этом сообщает пресс-служба госучреждения «Безопасный город».

Новые камеры смонтированы на улице Ульяны Громовой. Там установлено 19 камер видеонаблюдения. На улице Генерала Челнокова размещено 16 видеокамер. Еще шесть новых камер направлены на остановочные комплексы в Калининграде.

«Увеличение количества камер на улицах Калининграда дает возможность операторам контролировать обстановку максимально эффективно и своевременно направлять нужные службы на помощь пострадавшим», - рассказал директор ГКУ Калининградской области «Безопасный город» Алексей Игнатенко.

Все установленное оборудование подключено к системе «Безопасный город». Угол обзора и места расположения видеокамер выбираются по согласованию с правоохранительными органами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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