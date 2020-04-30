В Калининграде пройдут массовые проверки водителей на трезвость

30 Апр 2020 2020-04-30T12:25:41+03:00

Сообщить о фактах нетрезвого вождения можно в дежурную часть по телефону «горячей линии» 8(4012) 552-811

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В Калининградской области в праздничные дни пройдет профилактическая акция «Нетрезвый водитель». С 1 по 5 мая инспекторы ГИБДД будут проверять водителей на предмет опьянения, сообщили "Комсомолке» в региональном управлении Госавтоинспекции.

В ведомстве напоминают, что за пьяное вождение предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет. Повторное пьяное вождение предусматривает лишение свободы на срок до двух лет и штраф до 300 тысяч рублей.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными и своевременно сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону «горячей линии» 8(4012) 552-811.

ИСТОЧНИК KP.RU