2020-04-30T12:25:41+03:00
Общество

В Калининграде пройдут массовые проверки водителей на трезвость

Сообщить о фактах нетрезвого вождения можно в дежурную часть по телефону «горячей линии» 8(4012) 552-811
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В Калининградской области в праздничные дни пройдет профилактическая акция «Нетрезвый водитель». С 1 по 5 мая инспекторы ГИБДД будут проверять водителей на предмет опьянения, сообщили "Комсомолке» в региональном управлении Госавтоинспекции.

В ведомстве напоминают, что за пьяное вождение предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет. Повторное пьяное вождение предусматривает лишение свободы на срок до двух лет и штраф до 300 тысяч рублей.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными и своевременно сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону «горячей линии» 8(4012) 552-811.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Калининградский минздрав опубликовал график работы больниц в выходные и праздничные дни
Трое калининградцев попались на организации «резиновых квартир»
В Калининграде управляющую компанию оштрафовали на 250 тыс за невыполненный ремонт дома
В Калининграде запретят остановку транспорта на двух улицах
Оперштаб сообщил подробности по новым случаям коронавируса в Калининграде
В Калининграде два человека умерли от коронавируса
В Калининграде пройдут массовые проверки водителей на трезвость
В Калининграде установили более 40 новых камер «Безопасного города»
Власти рассказали о новом формате акции «Бессмертный полк» в Калининграде
В Калининграде подростки пытались украсть из магазина платежный терминал
Из-за коронавируса «Крузенштерн» прервал кругосветное плавание и возвращается в Калининград