В Калининграде два человека умерли от коронавируса
Число летальных исходов в регионе с начала пандемии увеличилось до пяти
.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:
В Калининградской области за сутки умерли два человека с коронавирусной инфекцией. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе.
Число летальных исходов в регионе с начала пандемии увеличилось до пяти. Все скончавшиеся имели тяжелые хронические эндокринные заболевания.
Как ранее писала «Комсомолка», в Калининградской области за минувшие сутки выявлено 32 новых случая коронавируса. Всего в области с начала пандемии число заболевших составляет 358 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU