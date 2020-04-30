В Калининграде два человека умерли от коронавируса

30 Апр 2020 2020-04-30T12:51:16+03:00

Число летальных исходов в регионе с начала пандемии увеличилось до пяти

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В Калининградской области за сутки умерли два человека с коронавирусной инфекцией. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе.

Число летальных исходов в регионе с начала пандемии увеличилось до пяти. Все скончавшиеся имели тяжелые хронические эндокринные заболевания.

Как ранее писала «Комсомолка», в Калининградской области за минувшие сутки выявлено 32 новых случая коронавируса. Всего в области с начала пандемии число заболевших составляет 358 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU