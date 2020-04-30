Оперштаб сообщил подробности по новым случаям коронавируса в Калининграде
За сутки в Калининградской области выявлено 32 новых случая коронавирусной инфекции. За сутки прирост составил 10,3%, общее число случаев возросло до 358. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе.
«9 случаев выявлено у пациентов с пневмонией, 2 случая - ОРВИ. Также выявлен 21 случай бессимптомного проявления коронавирусной инфекции, выявленных активно при обследовании лиц, бывших в контакте с заболевшими», - рассказали в оперштабе..
По каждому случаю проводятся противоэпидемические мероприятия, определяется круг контактных для организации медицинского наблюдения.
ИСТОЧНИК KP.RU