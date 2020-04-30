2020-04-30T12:59:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Оперштаб сообщил подробности по новым случаям коронавируса в Калининграде

В 21-м случае инфекция протекала бессимптомно
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

За сутки в Калининградской области выявлено 32 новых случая коронавирусной инфекции. За сутки прирост составил 10,3%, общее число случаев возросло до 358. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе.

«9 случаев выявлено у пациентов с пневмонией, 2 случая - ОРВИ. Также выявлен 21 случай бессимптомного проявления коронавирусной инфекции, выявленных активно при обследовании лиц, бывших в контакте с заболевшими», - рассказали в оперштабе..

По каждому случаю проводятся противоэпидемические мероприятия, определяется круг контактных для организации медицинского наблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Калининградский минздрав опубликовал график работы больниц в выходные и праздничные дни
Трое калининградцев попались на организации «резиновых квартир»
В Калининграде управляющую компанию оштрафовали на 250 тыс за невыполненный ремонт дома
В Калининграде запретят остановку транспорта на двух улицах
Оперштаб сообщил подробности по новым случаям коронавируса в Калининграде
В Калининграде два человека умерли от коронавируса
В Калининграде пройдут массовые проверки водителей на трезвость
В Калининграде установили более 40 новых камер «Безопасного города»
Власти рассказали о новом формате акции «Бессмертный полк» в Калининграде
В Калининграде подростки пытались украсть из магазина платежный терминал
Из-за коронавируса «Крузенштерн» прервал кругосветное плавание и возвращается в Калининград