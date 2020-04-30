2020-04-30T14:37:59+03:00
Общество

В Калининграде управляющую компанию оштрафовали на 250 тыс за невыполненный ремонт дома

«Управляйка» не обслуживала внутридомовое электрооборудование, что могло повлечь угрозу жизни и здоровья жильцов
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде управляющую компанию ООО «Специалист ЖКХ» оштрафовали на четверть миллиона за нарушение лицензионных требований. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе проверки было установлено, что управляющая компания не ликвидировала трещины, сколы и обрушения штукатурки на участках стен и потолка на лестничной клетке в подъезде многоквартирного дома. Также «управляйка» не обслуживала внутридомовое электрооборудование, что могло повлечь угрозу жизни и здоровья жильцов.

На компанию завели административное дело, после чего министерство регионального контроля назначило управляющей компании штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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