Трое калининградцев попались на организации «резиновых квартир»

30 Апр 2020 2020-04-30T15:14:22+03:00

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Трое жителей Калининградской области уличены в фиктивной постановке на учет иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В рамках рейда полицейские выявили факт незаконной прописки 7 иностранцев в квартире 40-летнего калининградца и 6 граждан в квартире 36-летней жительницы областного центра. Еще один факт фиктивной регистрации был выявлен в Светлом, где мужчина прописал одного иностранного гражданина.

«Полицейские обследовали их квартиры на наличие вещей иностранных жильцов, а также опрошены соседи. В ходе проверки было установлено, что в квартирах калининградцев зарегистрированные иностранцы не проживают», - отметили в пресс-службе УМВД.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU