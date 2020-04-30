2020-04-30T15:14:22+03:00
Общество

Трое калининградцев попались на организации «резиновых квартир»

Возбуждены уголовные дела
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Трое жителей Калининградской области уличены в фиктивной постановке на учет иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В рамках рейда полицейские выявили факт незаконной прописки 7 иностранцев в квартире 40-летнего калининградца и 6 граждан в квартире 36-летней жительницы областного центра. Еще один факт фиктивной регистрации был выявлен в Светлом, где мужчина прописал одного иностранного гражданина.

«Полицейские обследовали их квартиры на наличие вещей иностранных жильцов, а также опрошены соседи. В ходе проверки было установлено, что в квартирах калининградцев зарегистрированные иностранцы не проживают», - отметили в пресс-службе УМВД.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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