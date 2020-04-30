Калининградский минздрав опубликовал график работы больниц в выходные и праздничные дни
Региональное министерство здравоохранения опубликовало график работы медицинских организаций с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая.
2 и 4 мая в больницах и поликлиниках будет организована работа дежурной службы и службы неотложной помощи. 1, 3, 5, 9 и 10 мая – выходные дни.
Городская станция скорой медицинской помощи, как обычно, будет работать круглосуточно, вызов по телефонам: 103 и 112.
Также круглосуточно функционирует горячая линия регионального министерства здравоохранения. Телефон: 676-006.
Помимо этого, вопросы граждан принимаются по активной ссылке «Открытые линии» на официальном сайте министерства здравоохранения.
ИСТОЧНИК KP.RU