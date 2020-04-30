Область выделила 88 млн рублей на премии врачам, оказывающих помощь больным коронавирусом

30 Апр 2020 2020-04-30T16:13:40+03:00

Все выплаты должны быть доведены до медицинских организаций до 1 сентября

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Региональное правительство предоставит субсидии больницам на стимулирующие выплаты врачам, которые оказывают помощь больным коронавирусом. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Всего на стимулирующие выплаты врачам власти выделяют 88 млн рублей из резервного фонда правительства.

Все выплаты должны быть доведены до медицинских организаций до 1 сентября.

Как ранее писала «Комсомолка», в регионе выявлено 358 случаев заражения, умерли 5 человек. Сейчас в области остаются под медицинским наблюдением 2 156 человек, в том числе 166 в условиях обсерватора.

ИСТОЧНИК KP.RU