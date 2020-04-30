В Правдинске построят ФОК с бассейном за 278 млн рублей

30 Апр 2020 2020-04-30T16:23:47+03:00

Спортивный комплекс должен быть построен в 2022 году.

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Региональное правительство выделило субсидию администрации Правдинска на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Муниципалитет получит 278,8 млн рублей на строительство спортивного объекта, который появится на улице Комсомольской,34. Площадь ФОКа составит 3,6 тыс квадратных метров.

Комплекс должен быть построен в 2022 году.

ИСТОЧНИК KP.RU