2020-04-30T17:37:56+03:00
Общество

Восемь калининградских ученых получат гранты Фонда Бортника

«Умники» получают финансирование в объеме 500 тысяч рублей на проведение двухлетних исследований по своему проекту
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Восемь молодых учёных из Калининградской области получат гранты Фонда Бортника. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, финансовая поддержка в размере 500 тысяч рублей поможет молодым людям воплотить в реальность свою научно-исследовательскую работу.

В КГТУ финансовую поддержку получил проект Владислава Захарова по разработке устройства для мониторинга веса и геолокации вагонов. Его коллега Анатолий Козлов направляет грант на создание устойчивых к агрессивным средам датчиков температур для аэрокосмической отрасли. Александра Комар займется инновационными технологиями диагностики неалкогольной жировой болезни печени. Ещё одна представительница КГТУ – Дарья Кугучева разрабатывает систему интеллектуальной диагностики судового электрооборудования.

Прикладной характер отличает и работы победителей из БФУ им. И.Канта. Среди них – разработка ресурсосберегающего устройства подогрева воды для систем автономного горячего водоснабжения, предложенная Глебом Решетниковым, проект маломерного высокоскоростного транспортного средства от Андрея Савинкова, комплекс дистанционного мониторинга влажности и других показателей для системы точного земледелия, над которым работает Дарья Сафонова и проект «Разработка алгоритма персонализированного биотестирования дентальных имплантатов» Егора Шунькина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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