2020-04-30T17:53:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Оперштаб: В Калининграде умерла 35-летняя женщина с коронавирусом

У горожанки была тяжелая форма сахарного диабета
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Артем ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Калининградской области за сутки умерли два человека с коронавирусной инфекцией. Как сообщили «Комсомолке» в региональном оперативном штабе, умершей женщине было 35 лет, у нее была тяжелая форма сахарного диабета.

«Причиной смерти, по-сути, явилось тяжелое эндокринное заболевание, сопровождающееся коронавирусной инфекцией. Второй умерший – 75-летний мужчина, у него были тяжелые сосудистые заболеваний. Это достаточно тяжелый случай именно по своей патологии, умер он от патологии своих сосудистых заболеваний на фоне коронавируса», - рассказали в оперштабе.

Отметим, что число летальных исходов в регионе с начала пандемии увеличилось до пяти.

Как ранее писала «Комсомолка», в Калининградской области за минувшие сутки выявлено 32 новых случая коронавируса. Всего в области с начала пандемии число заболевших составляет 358 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде перекроют движение на участке ул. Дачной
Оперштаб: В Калининграде умерла 35-летняя женщина с коронавирусом
Восемь калининградских ученых получат гранты Фонда Бортника
В Правдинске построят ФОК с бассейном за 278 млн рублей
Область выделила 88 млн рублей на премии врачам, оказывающих помощь больным коронавирусом
Калининградский минздрав опубликовал график работы больниц в выходные и праздничные дни
Трое калининградцев попались на организации «резиновых квартир»
В Калининграде управляющую компанию оштрафовали на 250 тыс за невыполненный ремонт дома
В Калининграде запретят остановку транспорта на двух улицах
Оперштаб сообщил подробности по новым случаям коронавируса в Калининграде
В Калининграде два человека умерли от коронавируса
В Калининграде пройдут массовые проверки водителей на трезвость
В Калининграде установили более 40 новых камер «Безопасного города»
Власти рассказали о новом формате акции «Бессмертный полк» в Калининграде
В Калининграде подростки пытались украсть из магазина платежный терминал
Из-за коронавируса «Крузенштерн» прервал кругосветное плавание и возвращается в Калининград