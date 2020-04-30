Оперштаб: В Калининграде умерла 35-летняя женщина с коронавирусом

30 Апр 2020 2020-04-30T17:53:33+03:00

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В Калининградской области за сутки умерли два человека с коронавирусной инфекцией. Как сообщили «Комсомолке» в региональном оперативном штабе, умершей женщине было 35 лет, у нее была тяжелая форма сахарного диабета.

«Причиной смерти, по-сути, явилось тяжелое эндокринное заболевание, сопровождающееся коронавирусной инфекцией. Второй умерший – 75-летний мужчина, у него были тяжелые сосудистые заболеваний. Это достаточно тяжелый случай именно по своей патологии, умер он от патологии своих сосудистых заболеваний на фоне коронавируса», - рассказали в оперштабе.

Отметим, что число летальных исходов в регионе с начала пандемии увеличилось до пяти.

Как ранее писала «Комсомолка», в Калининградской области за минувшие сутки выявлено 32 новых случая коронавируса. Всего в области с начала пандемии число заболевших составляет 358 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU