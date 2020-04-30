В Калининграде перекроют движение на участке ул. Дачной

30 Апр 2020 2020-04-30T18:48:18+03:00

Движение будет перекрыто с 15 мая до 30 июля

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С 15 мая в Калининграде будет перекрыто сквозное движение по Дачной на участке от дома №7 до Московского проспекта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Движение будет перекрыто до 30 июля для обеспечения безопасности дорожного движения при производстве работ по реконструкции ул. Дачной.

«Ответственность за установку ограждения, дорожных знаков согласно утвержденному проекту организации дорожного движения и за безопасность движения пешеходов и транспорта на время производства работ возложена на ООО СП «Балтдормостстрой», - отметили в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU