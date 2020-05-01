2020-05-01T10:45:29+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининградской области зарегистрировано 37 новых случаев заражения коронавирусом

В России за последние сутки подтверждено 7933 случая COVID-19
Кирилл Алексеев
Поделиться:
..Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

За минувшие сутки в Калининградской области зафиксировали 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в федеральном штабе о контролю за распространением инфекции. Общее число случаев заражения в нашем регионе, таким образом, достигло отметки 396.

В целом по России за последние сутки подтверждено 7933 случая новой коронавирусной инфекции в 85 регионах, из них 3534 (44,5%) выявлены активно у контактных лиц и не имели клинических проявлений болезни. При этом выписано по выздоровлению 1601 человек

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24