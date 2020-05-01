В Калининградской области зарегистрировано 37 новых случаев заражения коронавирусом
В России за последние сутки подтверждено 7933 случая COVID-19
.Фото: Олег УКЛАДОВ
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За минувшие сутки в Калининградской области зафиксировали 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в федеральном штабе о контролю за распространением инфекции. Общее число случаев заражения в нашем регионе, таким образом, достигло отметки 396.
В целом по России за последние сутки подтверждено 7933 случая новой коронавирусной инфекции в 85 регионах, из них 3534 (44,5%) выявлены активно у контактных лиц и не имели клинических проявлений болезни. При этом выписано по выздоровлению 1601 человек
ИСТОЧНИК KP.RU