В мае возобновится строительство онкологического центра в Калининграде
Накануне правительство Калининградской области подписало контракт с компанией "ПЭТРУСКО" и в мае возобновится строительство онкологического центра в поселке Родники. Об этом написал на своей странице в Инстаграме губернатор Антон Алиханов.
"Возможность строить онкоцентр нам дал Президент, когда поддержал нашу просьбу о федеральном софинансировании, - написал Алиханов. - Мы долго обосновывали это решение, готовили и перерабатывали проектную документацию. Построить его было моим обещанием жителям региона. Была партия тех, кто критиковал и не верил. А мы его построим, сделаем это. Дело чести. Новый контракт сегодня подписали. Возобновляем строительство в мае".
Напомним, в конце прошлого года власти расторгли контракт со строителями онкоцентра - ООО «АрТель» из-за срыва срока проведения работ.
ИСТОЧНИК KP.RU