В мае возобновится строительство онкологического центра в Калининграде

1 Май 2020 2020-05-01T11:00:39+03:00

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Накануне правительство Калининградской области подписало контракт с компанией "ПЭТРУСКО" и в мае возобновится строительство онкологического центра в поселке Родники. Об этом написал на своей странице в Инстаграме губернатор Антон Алиханов.

"Возможность строить онкоцентр нам дал Президент, когда поддержал нашу просьбу о федеральном софинансировании, - написал Алиханов. - Мы долго обосновывали это решение, готовили и перерабатывали проектную документацию. Построить его было моим обещанием жителям региона. Была партия тех, кто критиковал и не верил. А мы его построим, сделаем это. Дело чести. Новый контракт сегодня подписали. Возобновляем строительство в мае".

Напомним, в конце прошлого года власти расторгли контракт со строителями онкоцентра - ООО «АрТель» из-за срыва срока проведения работ.

ИСТОЧНИК KP.RU