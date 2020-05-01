2020-05-01T11:09:03+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининрадской области умер еще один пациент с коронавирусом

Общее число смертельных случаев достигло шести
Кирилл Алексеев
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..Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Калининградской области за последние сутки скончался еще один пациент с коронавирусной инфекций. Общее число смертельных случаев от COVID-19 в нашем регионе достигло 6.

Как сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции, на 1 мая обследовано нарастающим итогом на COVID-19 18 699 человек, из них выявлено 395 случаев заражения (86 человек выздоровели), остаются под медицинским наблюдением 2 073 человека, в том числе 169 в условиях обсерватора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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