В оперштабе рассказали подробности о новых случаях заражения коронавирусом в Калининграде

1 Май 2020 2020-05-01T11:17:56+03:00

За сутки в регионе зафиксировали 37 случаев COVID-19

Изменить размер текста: A A

За минувшие сутки в Калининградской области было зарегистрировано 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как пояснили в оперативном штабе, среди новых случаев у 23 заболевших COVID-19 протекал бессимптомно, их выявили, когда активно проверяли родственные контакты ранее заболевших. У семерых обнаружена пневмония, еще у семерых - ОРВИ.

- По каждому случаю проводятся противоэпидемические мероприятия, определяется круг контактных для организации медицинского наблюдения наблюдения, - отметили в оперштабе.

Общее число случаев коронавируса достигло в Калининградской области 395. Выписано из стационара нарастающим итогом 86 человек (13 за последние сутки). За время эпидемии зафиксировано 6 летальных исходов.

ИСТОЧНИК KP.RU