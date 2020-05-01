В оперштабе рассказали подробности о новых случаях заражения коронавирусом в Калининграде
За минувшие сутки в Калининградской области было зарегистрировано 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Как пояснили в оперативном штабе, среди новых случаев у 23 заболевших COVID-19 протекал бессимптомно, их выявили, когда активно проверяли родственные контакты ранее заболевших. У семерых обнаружена пневмония, еще у семерых - ОРВИ.
- По каждому случаю проводятся противоэпидемические мероприятия, определяется круг контактных для организации медицинского наблюдения наблюдения, - отметили в оперштабе.
Общее число случаев коронавируса достигло в Калининградской области 395. Выписано из стационара нарастающим итогом 86 человек (13 за последние сутки). За время эпидемии зафиксировано 6 летальных исходов.
ИСТОЧНИК KP.RU