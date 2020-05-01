Антон Алиханов открыл прямой выезд из Гурьевска в Калининград

1 Май 2020 2020-05-01T11:45:23+03:00

А в июне откроется рабочее движение по новой дороге между Сельмой и Чкаловском

Изменить размер текста: A A

Губернатор Антон Алиханов совместно с министром развития инфраструктуры Еленой Дятловой совершили выезд, в ходе которого осмотрели построенные участки Северного обхода Калининграда. Также был открыт прямой выезд из Гурьевска в Калининград.

"Сегодня прокатились вместе с Еленой Ивановной Дятловой по новым участкам Северного обхода города Калининграда и открыли движение по участку развязки, который обеспечит прямой ход из Гурьевска. И это тоже стало возможно благодаря решению нашего Президента об опережающем финансировании строительства нашей окружной дороги", - написал губернатор у себя в Инстаграме.

Губернатор отметил, что области за два года закончить первый этап Северного обхода с "первоклассной развязкой на улице Александра Невского".

"В этом году начинаем уже второй этап обхода, конечная цель - полностью реконструированная окружная уже в 2025 году", - отметил Алиханов, добавив, что в июне этого года будет запущено также рабочее движение по улице Лукашова, связав новой дорогой Сельму и Чкаловск.

ИСТОЧНИК KP.RU