2020-05-01T11:50:44+03:00
Общество

Новая дорога между улицей Гагарина и Московским проспектом откроется до конца года

"Дорожники не подводят", - написал Антон Алиханов
Кирилл Алексеев
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..Фото: Правительство Калининградской области
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Губернатор Антон Алиханов сообщил у себя в Инстаграме, что в ближайшие месяцы будет достроена дорога, соединяющая Московский проспект и улицу Гагарина.

"Это не попало в объективы камер. Еще проехали насквозь от Гагарина до Московского через восточную эстакаду, там работы будем завершать в этом году. Дорожники не подводят", - написал глава области.

В этот же день Антон Алиханов совершил объезд построенного участка Северного обхода и открыл прямое движение из Гурьевска в Калининград.

ИСТОЧНИК KP.RU

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