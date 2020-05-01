Новая дорога между улицей Гагарина и Московским проспектом откроется до конца года
"Дорожники не подводят", - написал Антон Алиханов
.Фото: Правительство Калининградской области
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Губернатор Антон Алиханов сообщил у себя в Инстаграме, что в ближайшие месяцы будет достроена дорога, соединяющая Московский проспект и улицу Гагарина.
"Это не попало в объективы камер. Еще проехали насквозь от Гагарина до Московского через восточную эстакаду, там работы будем завершать в этом году. Дорожники не подводят", - написал глава области.
В этот же день Антон Алиханов совершил объезд построенного участка Северного обхода и открыл прямое движение из Гурьевска в Калининград.
ИСТОЧНИК KP.RU