Новая дорога между улицей Гагарина и Московским проспектом откроется до конца года

1 Май 2020 2020-05-01T11:50:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Антон Алиханов сообщил у себя в Инстаграме, что в ближайшие месяцы будет достроена дорога, соединяющая Московский проспект и улицу Гагарина.

"Это не попало в объективы камер. Еще проехали насквозь от Гагарина до Московского через восточную эстакаду, там работы будем завершать в этом году. Дорожники не подводят", - написал глава области.

В этот же день Антон Алиханов совершил объезд построенного участка Северного обхода и открыл прямое движение из Гурьевска в Калининград.

ИСТОЧНИК KP.RU