Обвиняемой в убийстве младенца Элине Сушкевич запретили пользоваться интернетом и телефоном

1 Май 2020 2020-05-01T12:18:57+03:00

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В четверг, 30 апреля, в Калининграде прошло закрытое судебное заседание по нашумевшему "делу врачей". Фигурантам дела - и.о. главврача роддома № 4 Елене Белой и врачу-неонатологу Элине Сушкевич, которых обвиняют в смерти новорожденного, - продлили срок домашнего ареста до октября.

Кроме того, как сообщило издание "Клопс.Ru" со ссылкой на адвоката матери умершего ребенка, Элине Сушкевич запретили пользоваться интернетом и связью. Возможны только вызовы экстренных служб. Очевидно, что это решение вызвано активностью Элины Сушкевич в последнее время. Она сделала несколько важных заявлений в Фейсбуке, объясняющих свою позицию, а также провела онлайн-конференцию для журналистов.

И Елену Белую, и Элину Сушкевич обвиняют в том, что они ввели новорожденному неоправданно высокую дозу магния, после чего ребенок умер.

ИСТОЧНИК KP.RU