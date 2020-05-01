Обвиняемой в убийстве младенца Элине Сушкевич запретили пользоваться интернетом и телефоном
В четверг, 30 апреля, в Калининграде прошло закрытое судебное заседание по нашумевшему "делу врачей". Фигурантам дела - и.о. главврача роддома № 4 Елене Белой и врачу-неонатологу Элине Сушкевич, которых обвиняют в смерти новорожденного, - продлили срок домашнего ареста до октября.
Кроме того, как сообщило издание "Клопс.Ru" со ссылкой на адвоката матери умершего ребенка, Элине Сушкевич запретили пользоваться интернетом и связью. Возможны только вызовы экстренных служб. Очевидно, что это решение вызвано активностью Элины Сушкевич в последнее время. Она сделала несколько важных заявлений в Фейсбуке, объясняющих свою позицию, а также провела онлайн-конференцию для журналистов.
И Елену Белую, и Элину Сушкевич обвиняют в том, что они ввели новорожденному неоправданно высокую дозу магния, после чего ребенок умер.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Дело врачей в Калининграде»