С 12 мая в Калининграде заработают детсады: как будет осуществляться прием малышей

1 Май 2020 2020-05-01T17:14:49+03:00

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Согласно распоряжению губернатора Антона Алиханова, с 12 мая в Калининградской области начнут работу детские сады. В министерстве здравоохранения региона разъяснили порядок приема малышей после всеобщей самоизоляции.

Сразу скажем, что справки из поликлиники не потребуется.

- Первичный прием малышей будет осуществляться непосредственно в детском саду силами специально созданных бригад медицинских работников близлежащих поликлиник, - сообщили в минздраве.

Кроме того, в минздраве отметили, что дети, у которых есть симптомы респираторных заболеваний или имеющие заболевших родственников с признаками ОРВИ в семье, а также малыши, находящиеся на карантине либо прибывшие из других стран и российских регионов за последние 14 дней, в детские сады приниматься не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU