С 12 мая в Калининграде заработают детсады: как будет осуществляться прием малышей
Согласно распоряжению губернатора Антона Алиханова, с 12 мая в Калининградской области начнут работу детские сады. В министерстве здравоохранения региона разъяснили порядок приема малышей после всеобщей самоизоляции.
Сразу скажем, что справки из поликлиники не потребуется.
- Первичный прием малышей будет осуществляться непосредственно в детском саду силами специально созданных бригад медицинских работников близлежащих поликлиник, - сообщили в минздраве.
Кроме того, в минздраве отметили, что дети, у которых есть симптомы респираторных заболеваний или имеющие заболевших родственников с признаками ОРВИ в семье, а также малыши, находящиеся на карантине либо прибывшие из других стран и российских регионов за последние 14 дней, в детские сады приниматься не будут.
ИСТОЧНИК KP.RU