Как будут работать поликлиники и больницы Калининграда в майские праздники

1 Май 2020 2020-05-01T17:21:06+03:00

Все временные запреты до 12 мая остаются в силе

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В минздраве Калининградской области сообщили, что до 12 мая больницы и поликлиники региона будут работать по прежнему графику.

В частности, до конца праздников продлевается временный запрет на плановую госпитализацию пациентов в стационары.

- При этом не допускается отказа пациентам с заболеваниями и состояниями, которые могут повлечь угрозу жизни и здоровью, а также жителям региона с социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющих опасность для окружающих, - пояснили в мингздраве.

Кроме того, временный запрет касается плановых посещений поликлиник, также за исключением случаев, когда может возникнуть угроза жизни и здоровью пациентов, в том числе вследствие обострения хронических заболеваний. Решение о проведении необходимых исследований и процедур принимает лечащий врач.

Экстренная и неотложная помощь оказывается в прежнем порядке в полном объеме, в том числе на дому лицам с симптомами респираторных заболеваний.

Но это не все. В минздраве сообщили, что также продлевается временный запрет на проведение всех медосмотров, в том числе для получения водительского удостоверения автолюбителями; диспансеризацию населения, плановую вакцинацию, восстановительное и санаторно-курортное лечение и оздоровление, за исключением пациентов, направляемых на реабилитацию непосредственно из стационаров.

ИСТОЧНИК KP.RU