На улице Невского КАМАЗ снес ограждение, вылетел на тротуар и... поехал дальше

1 Май 2020 2020-05-01T18:04:37+03:00

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Серьезное ДТП в пятницу, 1 мая, произошло в Калининграде на улице Александра Невского. Выезжая с улицы Краснокаменной, водитель автомобиля КАМАЗ не справился с управлением и, пробив ограждение, вылетел на тротуар. По счастливой случайности пешеходов в этот момент там не было. Видео происшествия опубликовано в группе "Сообщество автомобилистов Калининграда и области" в социальной сети "ВКонтакте".

Что интересно, после происшествия водитель снова выехал на проезжую часть и, как ни в чем ни бывало, поехал дальше по своим делам - в сторону Светлогорска. Позднее на месте ДТП появился наряд ГИБДД.

Калининградцы негодуют по поводу происшествия. Многие требуют лишить водителя прав.

"Хоть бы прав его лишили, - пишет Елена Козачок. - Вот честно, управляя такой махиной, мало того хрен знает причину такого маневра, так еще и удрал с места происшествия, никакой ответственности, ему ни то что за такую машину нельзя садиться, так и вообще права не положены. Было бы очень показательно, чтобы ГАИ по поводу данного водителя публично рассказало о том, что с "водителем" стало и к чему его привлекли".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kaliningrad.kp.ru/video/embed/776601" frameborder="0"></iframe> В Калининграде КАМАЗ вылетел на тротуар.Сообщество автомобилистов Калининграда и области

ИСТОЧНИК KP.RU