На улице Невского КАМАЗ снес ограждение, вылетел на тротуар и... поехал дальше
Серьезное ДТП в пятницу, 1 мая, произошло в Калининграде на улице Александра Невского. Выезжая с улицы Краснокаменной, водитель автомобиля КАМАЗ не справился с управлением и, пробив ограждение, вылетел на тротуар. По счастливой случайности пешеходов в этот момент там не было. Видео происшествия опубликовано в группе "Сообщество автомобилистов Калининграда и области" в социальной сети "ВКонтакте".
Что интересно, после происшествия водитель снова выехал на проезжую часть и, как ни в чем ни бывало, поехал дальше по своим делам - в сторону Светлогорска. Позднее на месте ДТП появился наряд ГИБДД.
Калининградцы негодуют по поводу происшествия. Многие требуют лишить водителя прав.
"Хоть бы прав его лишили, - пишет Елена Козачок. - Вот честно, управляя такой махиной, мало того хрен знает причину такого маневра, так еще и удрал с места происшествия, никакой ответственности, ему ни то что за такую машину нельзя садиться, так и вообще права не положены. Было бы очень показательно, чтобы ГАИ по поводу данного водителя публично рассказало о том, что с "водителем" стало и к чему его привлекли".
В Калининграде КАМАЗ вылетел на тротуар.Сообщество автомобилистов Калининграда и области
ИСТОЧНИК KP.RU