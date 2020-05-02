Ночью на Советском проспекте в Калининграде сгорели четыре автомобиля
От огня пострадали моторные отсеки и салоны машин
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде ночью на Советском проспекте сгорели четыре автомобиля. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
По информации ведомства, пожар произошел около двух часов ночи. У четырех стоящих рядом автомобилей выгорели моторные отсеки и частично салоны. Никто из людей не пострадал. В тушении огня участвовали пожарные расчеты в составе 10 человек и 2 единиц техники.
ИСТОЧНИК KP.RU