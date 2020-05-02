2020-05-02T11:52:56+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининградской области выявили 43 новых случаев коронавируса

Число зараженных с начала пандемии достигло 438 человек
Сергей Богров
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За минувшие сутки в Калининградской области зарегистрировали 43 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном штабе о контролю за распространением инфекции. Таким образом, общее число случаев заражения с начала пандемии в регионе достигло отметки 438.

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией к 2 мая на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 19 846 человек. Количество выздоровевших в области составило 98 человек, а умерших — 7. Под медицинским наблюдением остаются 1 984 человека, в том числе 176 в условиях обсерватора.

В целом по России за последние сутки подтверждено 9623 случая новой коронавирусной инфекции в 83 регионах, из них 4488 (46,6%) выявлены активно у контактных лиц и не имели клинических проявлений болезни. При этом число выздоровевших составило 1793 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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